Бундеслига, 16-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Штутгарт 0:1

Гол: Ундав 65

"Аугсбург" с уважением отнёсся к визиту прошлогоднего вице-чемпиона, упаковав герметичные 3-4-2-1, больше похожие на пятёрку сзади. При этом одну из десяток у баварцев вышел исполнять чистый разрушитель Реджбечай, плотно игравший по глубинному плеймейкеру "шваб" Анджело Штиллеру. В отличии от игры с "Байером" перед НГ, Торуп решил полностью отказаться от контригры и любимой пары форвардов впереди ради единственной цели – сдержать фаворита.

И по большей части "Аугсбург" с задачей справлялся. Тем более, бывший партнер Эрмедин Демирович в редкие мгновения свободы раз за разом прощал. Напрочь закрытый центр выдавил "Штутгарт" на фланги. Острее привычно был левый. На 5-й минуте Фюрих запустил по лицевой Миттельштедта, который коронным кроссом нашел Демировича. Тот ударил под перекладину, но по центру.

Через четверть часа у Демировича был убойный шанс, снова со второго этажа. На этот раз на правом краю разыграли Мийо и Вагноман, и снова подачав фуллбек. Но босниец с выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Был еще полумомент у Руо с подачи Фюриха после розыгрыша корнера, но защитник пробил выше крестовины, с трудом достав мяч.

В похожей манере был исполнен и первый шанс после перерыва, когда после корнера вторым темпом Миттельштедт вырезал классную подачу на Шабо, но второй центрбек тоже пробил головой выше. "Аугсбург" же был тише воды и ниже травы на чужой половине, а потому вместо работы Нюбеля пришлось обсуждать его усы.

Монотонный футбол разбавил выход Дениза Ундава, пропустившего 2 месяца в конце года, и без которого "швабы" откровенно грустили. Выход теневого форварда тут же диверсифицировал игру впереди, которая до этого шла исключительно через навесы на таргетменов. И почти мгновенно Дениз сделал разницу. Умно открылся между Матсима и Гауэлеу, и после роскошного ассиста Штиллера носком (наконец отклеился от назойливого Реджбечая) отправил мяч в сетку.

У "Аугсбурга" было 25 минут на камбек, но резко перестроиться с такого откровенного автобуса им было трудно. Наконец вышел Титц, но не в пару, а вместо Эссенде. "Фуггеры" пытались ускорить игру, но лишь допускали больше ошибок и позволяли "швабам" выбегать в контратаки. Впрочем, на этом и закончили, обойдясь без больших шансов у обоих ворот в эндшпиле.

0:1. "Штутгарт" добывает третью победу в четырех последних турах, и вплотную приближается к зоне еврокубков. "Фрайбург" и зона ЛК в одном пункте, "Майнц" и зона ЛЕ – в двух. Если амбиции включаются в себя и борьбу за ЛЧ, то тут важно сильно выступить против "РБ Лейпцига", который приедет в Штутгарт в среду. У них тоже вернулся свой герой Хави Симонс, сделавший разницу против "Вердера" ранее этим днем.

Аугсбург: Дамен – Бауэр (Бэнкс, 29), Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Оньека (Майер, 73), Якич, Гумны (Кудоссу, 73) – Клод-Морис (Йенсен, 83), Реджбечай – Эссенде (Титц, 73)



Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт (Хендрикс, 76), Шабо, Руо, Вагноман – Фюрих (Левелинг, 76), Штиллер, Каразор, Мийо (Бруун Ларсен, 61) – Вольтемаде (Кайтель, 87), Демирович (Ундав, 61)