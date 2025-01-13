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Дортмундская Боруссия ведет переговоры по трансферу игрока Челси

Германия

Футболист не может похвастаться стабильной игровой практикой в Лондоне

Дортмундская Боруссия ведет переговоры по трансферу игрока Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ренату Вейга присоединился к "Челси" из "Базеля" за 14 млн евро. Португалец не является основным игроком под руководством Энцо Марески, и этой ситуацией хочет воспользоваться зимой представитель Бундеслиги.

По информации BBC, дортмундская "Боруссия" начала переговоры о подписании защитника "синих" на условиях аренды. Если 21-летний португалец уйдет из клуба, "Челси" предпочел бы окончательную продажу, но обязательство выкупить футболиста в конце сезона могло бы удовлетворить их требования. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Ренату Вейга провел 18 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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