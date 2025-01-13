Клуб Бундеслиги проявляет интерес к одноклубнику Трубина

Ян-Никлас Бесте проводит для себя не слишком удачный сезон в "Бенфике". После прихода в лиссабонскую команду Бруно Лаге, вингер вынужден довольствоваться выходами со скамейки запасных, и этой ситуацией хотят воспользоваться представители Бундеслиги.

Как сообщает Kicker, менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к 26-летнему игроку "Бенфики". "Жеребцы" вряд ли смогут осуществить полноценный трансфер, поэтому наиболее вероятным вариантом была бы именно аренда вингера. Кроме того, "Боруссия" столкнется с конкуренцией за его подписание, поскольку им также интересуется "Штутгарт", "Лейпциг" и "Кристал Пэлас".

Добавим, что в этом сезоне Ян-Никлас Бесте сыграл 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.