Бавария присматривается к молодому таланту Хоффенхайма

Том Бишоф является воспитанником молодежной академии "Хоффенхайма". Футболист в этом сезоне стал основным игроком "сине-белых" и его выступления на взрослом уровне не прошли мимо других клубов Бундеслиги.

По информации Kicker, кроме "Айнтрахта", "Бавария" также присматривается к талантливому полузащитнику "Хоффенхайма". У 19-летнего игрока летом заканчивается контракт с "сине-белыми", поэтому летом он может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что решение относительно его будущего будет принято в январе, но футболист склоняется продолжить карьеру в Мюнхене.

Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф провел 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.