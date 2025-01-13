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Бавария присматривается к молодому таланту Хоффенхайма
Игрок пользуется немалым спросом на немецком рынке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Том Бишоф является воспитанником молодежной академии "Хоффенхайма". Футболист в этом сезоне стал основным игроком "сине-белых" и его выступления на взрослом уровне не прошли мимо других клубов Бундеслиги.
По информации Kicker, кроме "Айнтрахта", "Бавария" также присматривается к талантливому полузащитнику "Хоффенхайма". У 19-летнего игрока летом заканчивается контракт с "сине-белыми", поэтому летом он может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что решение относительно его будущего будет принято в январе, но футболист склоняется продолжить карьеру в Мюнхене.
Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф провел 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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