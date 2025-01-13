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Вратарь Баварии прокомментировал свои планы на будущее в клубе
Назвал главную цель
Фото: From Bavarian Football Works
Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель, который находится в аренде в "Штутгарте", рассказал о своих планах на будущее в немецком гранде во время интервью для издания Kicker.
"Моя главная цель — стать основным голкипером "Баварии". Да, конечно, я хочу стать первым номером, я готов бороться за свое место в старте. Если Мануэль Нойер продолжит свой контракт, чего я ожидаю, мы узнаем, что нас ждет в 2026 году. Посмотрим, о чем мы сможем договориться с клубом, но сейчас я абсолютно расслаблен и с нетерпением жду возвращения в "Баварию".
Заметим, что Александр Нюбель будет находиться в аренде в "Штутгарте" до конца сезона 2025/26. Его действующий контракт с "Баварией" рассчитан до июня 2029 года.
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В этом сезоне он провел 24 матча в составе "красных", отыграв "на ноль" в пяти поединках.
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