Клуб Бундеслиги достиг договоренности о переходе игрока сборной Дании

На прошлой неделе "Вольфсбург" начал переговоры по трансферу Андреаса Скова Ольсена из "Брюгге". Немецкий клуб существенно продвинулся в этом деле, по крайней мере с самим игроком.

По информации Sky Sport, "волки" достигли устной договоренности с вингером "Брюгге". Соглашение предусматривает трансфер в клуб Бундеслиги зимой. Датчанин может подписать контракт с "Вольфсбургом" до 2029 года. Теперь немцам осталось договориться с бельгийцами относительно суммы трансфера за 25-летнего вингера. По слухам, "волкам" придется заплатить за него от 10 до 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андреас Сков Ольсен провел 27 матчей, где отметился 8 голами и 6 ассистами.