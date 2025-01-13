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Боруссия Д положила глаз на вингера Манчестер Юнайтед
Но Милан также заинтересован в подписании Рашфорда
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" нацелились на левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.
По информации Флориана Плеттенберга, на прошлой неделе состоялась личная встреча между представителями 27-летнего футболиста и директором "шмелей" Себастьяном Келем. Но трансфер Рашфорда является достаточно сложной задачей для "Боруссии". Главным препятствием является очень высокая стоимость игрока.
Помимо немцев, к борьбе за Маркуса подключился и "Милан". Итальянский клуб также заинтересован в услугах английского вингера и готов предложить ему выгодные условия контракта.
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