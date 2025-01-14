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Бавария хочет подписать талантливого нападающего Челси
Мюнхенцы уже ведут переговоры с английским клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На фоне интереса "Челси" к Матису Телю, "Бавария" хочет воспользоваться возможностью подписать игрока "синих". Для спортивного директора мюнхенцев Макс Эберля этот спортсмен является главной трансферной целью этой зимы.
По информации Sky Sport, "Бавария" заинтересована в услугах Кристофера Нкунку. Немцы уже ведут переговоры с "Челси". Также известно, что мюнхенцы уже достигли полной устной договоренности с французом по долгосрочному контракту на самом высоком уровне.
Добавим, что в этом сезоне Кристофер Нкунку сыграл 28 матчей, где отметился 13 голами и 4 ассистами.
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