Боруссия Д ведет переговоры с лондонским клубом о подписании талантливого английского хавбека

Дортмундская "Боруссия" ведет активные переговоры с "Челси" о подписании талантливого английского хавбека.

По информации от инсайдера Николо Скиры, руководство "шмелей" в течение последних дней контактирует с лондонским клубом относительно возможной аренды 21-летнего Карни Чуквуемеки до конца этого сезона. Перспективный футболист перестал попадать в заявку своей команды, поэтому он может сменить команду ради регулярного игрового времени.

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Напомним, что летом 2022 года "Челси" подписал Карни Чуквуемеку из "Астон Виллы" за 18 миллионов евро.

В текущем сезона Карни Чуквуемека принял участие лишь в пяти матчах в составе "синих" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 130 минут. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в размере 15 миллионов евро.