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Аугсбург арендовал у Вольфсбурга центрального защитника
Об этом говорится на сайте фугеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аугсбург" работает на трансферном рынке. Немецкий клуб арендовал до конца сезона с опцией выкупа центрального защитника "Вольфсбурга" Седрика Цезигера.
"Я рад, что завершил свой переход в "Аугсбург". Я хочу помочь команде добиться успеха во второй половине сезона. "Аугсбург" - авторитетный клуб Бундеслиги, и я уверен, что это правильное место для меня", - заявил швейцарец после перехода.
Servus, Cédric #Zesiger! ✌️ Der Schweizer Nationalspieler wechselt vom VfL Wolfsburg zum #FCA! ???? pic.twitter.com/tyXG530zIy— FC Augsburg (@FCAugsburg) January 14, 2025
Добавим, что в этом сезоне Седрик Цезигер сыграл 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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