Аугсбург арендовал у Вольфсбурга центрального защитника

"Аугсбург" работает на трансферном рынке. Немецкий клуб арендовал до конца сезона с опцией выкупа центрального защитника "Вольфсбурга" Седрика Цезигера.

"Я рад, что завершил свой переход в "Аугсбург". Я хочу помочь команде добиться успеха во второй половине сезона. "Аугсбург" - авторитетный клуб Бундеслиги, и я уверен, что это правильное место для меня", - заявил швейцарец после перехода.

Servus, Cédric #Zesiger! ✌️ Der Schweizer Nationalspieler wechselt vom VfL Wolfsburg zum #FCA! ???? pic.twitter.com/tyXG530zIy — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 14, 2025

Добавим, что в этом сезоне Седрик Цезигер сыграл 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.