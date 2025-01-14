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Аугсбург арендовал у Вольфсбурга центрального защитника

Германия

Об этом говорится на сайте фугеров

Аугсбург арендовал у Вольфсбурга центрального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аугсбург" работает на трансферном рынке. Немецкий клуб арендовал до конца сезона с опцией выкупа центрального защитника "Вольфсбурга" Седрика Цезигера.

"Я рад, что завершил свой переход в "Аугсбург". Я хочу помочь команде добиться успеха во второй половине сезона. "Аугсбург" - авторитетный клуб Бундеслиги, и я уверен, что это правильное место для меня", - заявил швейцарец после перехода.

Добавим, что в этом сезоне Седрик Цезигер сыграл 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Вольфсбург Аугсбург
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Источник:
Аугсбург
Опубликовал: Александр Гресь
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