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Вингер Милана провалил медосмотр в РБ Лейпциг
У него ещё травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" провалил медосмотр в "РБ Лейпциг".
Журналист Sky Germany Филипп Хинзе сообщил, что немецкий "РБ Лейпциг" отказался от трансфера Ноа Окафора из "Милана" после медосмотра, пройденного в последние 24 часа.
Вингер не сможет помочь команде в ближайших матчах. Трансфер футболиста отменён.
"РБ Лейпциг" приостановил трансфер Окафора! Результаты медицинского обследования показали, что Окафор не поможет в ближайшее время. Швейцарский игрок не готов к активным действиям.
В результате Окафор не перейдет в "Лейпциг"! Сделка сорвалась", - сообщил журналист.
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Футболист с 17 декабря восстанавливается от разрыва икроножной мышцы.
Ноа Окафор сыграл в 16-ти матчах "Милана" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.
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