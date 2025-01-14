Вингер "Милана" провалил медосмотр в "РБ Лейпциг".

Журналист Sky Germany Филипп Хинзе сообщил, что немецкий "РБ Лейпциг" отказался от трансфера Ноа Окафора из "Милана" после медосмотра, пройденного в последние 24 часа.

Вингер не сможет помочь команде в ближайших матчах. Трансфер футболиста отменён.

"РБ Лейпциг" приостановил трансфер Окафора! Результаты медицинского обследования показали, что Окафор не поможет в ближайшее время. Швейцарский игрок не готов к активным действиям.

В результате Окафор не перейдет в "Лейпциг"! Сделка сорвалась", - сообщил журналист.