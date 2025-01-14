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Экс-голкипер Ливерпуля Лорис Кариус присоединился к клубу Второй Бундеслиги

Германия

Что игрок, что команда, переживают тяжелые времена

Экс-голкипер Ливерпуля Лорис Кариус присоединился к клубу Второй Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лорис Кариус летом прошлого года покинул "Ньюкасл" на правах свободного агента. Голкипер полгода находился без клуба, однако этой зимой ему удалось найти новое место для продолжения карьеры. 31-летний игрок подписал контракт с "Шальке 04", который рассчитан до конца нынешней кампании.

"У меня были очень хорошие переговоры с руководством "Шальке 04", и я с нетерпением жду начала тренировок с командой. "Шальке 04" - великий клуб со страстными болельщиками, я всегда чувствовал это на своих матчах на их арене", - заявил голкипер после подписания контракта.

Отметим, что "Шальке 04" выступает во Второй Бундеслиге, где на данный момент находится на 13-й позиции турнирной таблицы.

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Шальке (Гельзенкирхен) Лорис Кариус
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Источник:
Шальке 04
Опубликовал: Александр Гресь
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