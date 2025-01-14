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Экс-голкипер Ливерпуля Лорис Кариус присоединился к клубу Второй Бундеслиги
Что игрок, что команда, переживают тяжелые времена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лорис Кариус летом прошлого года покинул "Ньюкасл" на правах свободного агента. Голкипер полгода находился без клуба, однако этой зимой ему удалось найти новое место для продолжения карьеры. 31-летний игрок подписал контракт с "Шальке 04", который рассчитан до конца нынешней кампании.
"У меня были очень хорошие переговоры с руководством "Шальке 04", и я с нетерпением жду начала тренировок с командой. "Шальке 04" - великий клуб со страстными болельщиками, я всегда чувствовал это на своих матчах на их арене", - заявил голкипер после подписания контракта.
Glück auf, Loris! ????— FC Schalke 04 (@s04) January 14, 2025
Erfahrener Zugang zwischen den Pfosten: #S04 verpflichtet Torhüter Loris Karius. Der 31-Jährige unterschreibt einen Vertrag bei Königsblau bis zum Ende der laufenden Saison ✍️
Willkommen auf Schalke! ????
Отметим, что "Шальке 04" выступает во Второй Бундеслиге, где на данный момент находится на 13-й позиции турнирной таблицы.
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