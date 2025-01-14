"У нас есть четкая цель - победить". Тренер Баварии высказался о матче против Хоффенхайма

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Хоффенхайма" в рамках 17-го тура Бундеслиги.

"Хоффенхайм" всегда был интересным в планировании состава, с молодыми игроками, которые также способны заявить о себе в Европе. У них новый тренер, который был очень успешным. Но мы играем дома, и у нас есть четкая цель - победить", - сказал специалист.