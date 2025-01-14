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"У нас есть четкая цель - победить". Тренер Баварии высказался о матче против Хоффенхайма

Германия

Специалист ответил на вопросы журналистов перед матчем Бундеслиги

"У нас есть четкая цель - победить". Тренер Баварии высказался о матче против Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Хоффенхайма" в рамках 17-го тура Бундеслиги.

"Хоффенхайм" всегда был интересным в планировании состава, с молодыми игроками, которые также способны заявить о себе в Европе. У них новый тренер, который был очень успешным. Но мы играем дома, и у нас есть четкая цель - победить", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Бавария" - "Хоффенхайм" стартует 15 января в 21:30 по киевскому времени.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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