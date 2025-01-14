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Клопп надеется, что Салах останется в Ливерпуле

Германия

Он фантастический во всех аспектах (с)

Клопп надеется, что Салах останется в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine.

Новина українською

Юрген Клопп, бывший тренер "Ливерпуля" и нынешний директор по развитию футбольного направления Red Bull, высказался об игроке "красных" Мохамеде Салахе.

"Надеюсь, он останется. Он величайший форвард "Ливерпуля" в современной истории. Фантастический человек. Лучший посол, которого мог бы иметь Египет. Он фантастический во всех аспектах, поэтому я надеюсь, что он останется в "Ливерпуле", - сказал Клопп.

Напомним, что у Салаха контракт с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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