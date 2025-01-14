Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп надеется, что Салах останется в Ливерпуле
Он фантастический во всех аспектах (с)
Getty Images / Global Images Ukraine.
Юрген Клопп, бывший тренер "Ливерпуля" и нынешний директор по развитию футбольного направления Red Bull, высказался об игроке "красных" Мохамеде Салахе.
"Надеюсь, он останется. Он величайший форвард "Ливерпуля" в современной истории. Фантастический человек. Лучший посол, которого мог бы иметь Египет. Он фантастический во всех аспектах, поэтому я надеюсь, что он останется в "Ливерпуле", - сказал Клопп.
Напомним, что у Салаха контракт с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
- Бывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко
- Воспитанник Черноморца подпишет контракт с клубом Первой лиги - Источник
- Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО