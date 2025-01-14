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Бундеслига. Хольштайн – Боруссия Д 4:2. Дортмундский цирк сорвал овации в Киле

Германия
Обновлено

Команда Шахина была унижена дебютантом элиты

Бундеслига. Хольштайн – Боруссия Д 4:2. Дортмундский цирк сорвал овации в Киле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 17-й тур

Киль, Хольштайн Штадион

Хольштайн – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Матино 27, Харрес 32, Бернхардссон 45+4, Арп 90+8 – Рейна 71, Гиттенс 77

Удаление: Холтби 86

"Боруссия" начала год, минимально проиграв "Байеру" на фоне ужасной кадровой ситуации: вирус оставил вне игры Шлоттербека, Антона, Бенсебайни и Джана, а Шахину пришлось совать в старт сразу двух дебютантов. Чемпион обыграл Дортмунд за счет молниеносных контратак на несыгранную защиту.

Но кто мы мог подумать, что в похожей манере разберет подопечных Нури Шахина абсолютный дебютант Бундеслиги "Хольштайн". При том, что дортмундцы уже будут играть в более стандартном сочетании сзади.

Как и в минувшую пятницу, "Боруссия" имела колоссальные показатели владения, но была на мяче крайне неэффективна. Два вингера, обе восьмерки и Гирасси регулярно застревали в высоких позициях, отрезаны от остальной команды. Нмеча снова страдал в полной изоляции в опорной, куда к нему не смещались даже фуллбеки.

Без мяча – еще большая катастрофа. Во-первых, своеобразная структура на мяче делала команду уязвимой в случае потерь, которых хватало. Хотите оценить Rest Defence БД – пересмотрите третий мяч Бернхардссона. Его просто не существует в природе. Во-вторых, крайне неэффективный прессинг, который элементарно разбивался комбинациями на третьего и даже простыми стеночками, после которых "Хольштайн" оказывался на огромных просторах на чужой половине.

После 25 минут бессмысленного катания мяча "Боруссия" пропустила первый. И его объяснить проще всего. Грубейшая индивидуальная ошибка Брандта, который подарил мяч Бернхардссону. А тот выкатил Матино на 1:0. Следующий мяч уже стал "работой" Джана. На всю Европу только Балерди из "Марселя" так бесстыже привозит, по неизвестным причинам нося капитанскую повязку на плече. С неуместного паса Эмре и началась контратака соперника, и он же упустил Харреса в штрафной, единственный перспективный адресат в штрафной.

Третий – триумф призрака Rest Defence, карточного домика, разобранного в контратаке на последней компенсированной. "Боруссия" не была бы собой, если бы даже в такой ситуации не сдалась. Хотя еще полтайма после перерыва на поле царила убаюкивающая безысходность. Неожиданно разбудили два удара по средней дистанции – пушка Рейны и везучий рикошет после выстрела Гиттенса, и вот уже 3:2. Но как и против Леверкузена, характер и воля "Боруссии" не компенсировали бессвязную игру и неясным стартовый план Шахина. А напоследок Фите Арп с центра поля поразил пустые ворота, разбив мечты БД о камбеке.

Хольштайн: Вайнер – Коменда (Гешвилль, 76), Зец, Беккер – Порат (Яворчек, 85), Кнудсен, Ремберг, Розенбом – Матино (Холтби, 76), Бернхардссон (Гигович, 69) – Харрес (Арп, 76)

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни (Байер, 46), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Антон, 46) – Нмеча – Гиттенс, Брандт, Забитцер (Рейна, 59), Дюранвиль (Коуто, 59) – Гирасси

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Боруссия (Дортмунд) Хольштайн (Киль)
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Комментарии
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Tasha19
14.01.2025 в 22:25
Звільніть Шахіна поки він остаточно не опустив Боруссію на дно.
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Комментарии 2
Tasha19
14.01.2025 в 22:25
Звільніть Шахіна поки він остаточно не опустив Боруссію на дно.
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Andrumas (Düsseldorf)
14.01.2025 в 22:12
Фил Харрес - это футбольная золушка. В Киль пришёл летом из региональной лиги, до этого на профессиональном уровне у него 5 минут в 3-й Бундеслиге за Дрезден и ещё несколько матчей в кубке Германии. И вот в дебютном сезоне Бундеслиге у него уже 7 голов в 10 матчах. А Сахина очевидно уволят в ближайшее время, если не до, то после матча во Франкфурте
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