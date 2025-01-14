Бундеслига. Ракета Гримальдо пробила стену Майнца, неугомонный Мармуш и датский десант волков

"Байер" вплотную приблизился к "Баварии" после минимальной победы над "Майнцем". Впрочем, взлом обороны "карнавальников" дался чемпиону с большим трудом. Команда Бо Хенриксена славится непроходимым компактным блоком 3-4-2-1, четвертым в лиге по допущенным шансам. А учитывая, что вратарь гостей Робин Центнер еще и лучший в Германии по ожидаемым сейвам (предотвратил почти 6 голов), задача выглядела очень сложной.

Леверкузену повезло, что "Майнц" остался без контригры с самого дебюта. На 59-й секунде капитан и третий бомбардир Бундеслиги Йонатан Буркардт (12 голов) потянул заднюю, оставив команду без адресата впереди. Но в атаке у "Байера" не шло. До перерыва они создавали только с высоких возвратов на чужой половине – так Шик закатывал в пустые после обрезки Каси, но Ханче-Ольсен вынес с линии, а Виртц после возврата опасно пальнул в нижний угол издали, но Центнер исполнил великолепный сейв.

Прорыв случился в дебюте второй половины. Виртца впервые забыли между линий, и тот сразу же заработал опасный штрафной. Который фирменным наклболлом конвертировал Гримальдо после того, как мяч резко опустился в последний момент. 13-й гол в 50-матчах испанца в Бундеслиге. Дальше было проще, но Центнер продолжал тащить (сейв после выхода Фримпонга 1 в 1), и потому победа получилась нервной.

Омар Мармуш продолжает в соло тащить "Айнтрахт", несмотря на близкий трансфер в "Манчестер Сити". Египтянин на выходных забил единственный гол в матче с "Санкт-Паули". А сегодня вдохновил "орлов" на волевую победу над "Фрайбугом", выйдя в лидеры зачета бомбардиров и ассистентов Бундеслиги. Сначала помог Коху сравнять голом в ворота бывшей команды после корнера. А после перерыва забил победный, а после помог Коллинсу довести дело до разгрома после того, как Экитике в контратаке отличился фирменным прорывом.

Абсолютно неожиданный результат случился на "Фольксваген Арене". "Вольфсбург" разгромил Менхенгладбах, несмотря на провальный первый тайм. Йонас Винд в дебюте реализовал свой первый пенальти в Бундеслиге из 4, а после Грабара минимум трижды выручил команду от пропущенного. Последние полчаса были эпичными. Датский динамит сработал снова, когда Винд тонким ассистом между ног Гинтеру ассистировал партнеру по сборной Меле. Затем Меле помог забить Арнольду, после чего едва вышедший Нмеча оформил дубль за 4 минуты. "Боруссия" смогла ответить только дебютным голом Шио Фукуды в лиге.

Бундеслига. 17-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Майнц 1:0

Гол: Гримальдо 48

Байер: Коварж – Инкапье, Тапсоба, Мукиеле – Гримальдо, Алеиш Гарсия, Джака, Фримпонг – Виртц (Терье, 88), Паласиос – Шик (Телла, 63)

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль (Ляйтш, 80), да Кошта – Мвене (Видмер, 81), Кор, Сано, Каси – Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 66), Небель – Буркардт (Зиб, 3)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Фрайбург 4:1

Голы: Кох 43, Мармуш 65, Экитике 71, Коллинс 81 – Доан 37

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Боруссия М 5:1

Голы: Винд 3 (п), Меле 60, Арнольд 75, Нмеча 83, 87 – Фукуда 89