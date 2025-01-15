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Вице-чемпион Второй бундеслиги усугубляет положение шмелей. Хольштайн – Боруссия Дортмунд 4:2. Обзор матча

Германия
Обновлено

Зрелищный поединок в исполнении аутсайдера

Вице-чемпион Второй бундеслиги усугубляет положение шмелей. Хольштайн – Боруссия Дортмунд 4:2. Обзор матча

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"Аисты" еще до перерыва установили счет 3:0, поэтому гостям было не просто прийти в себя. Впрочем, во втором тайме BVB 09 сократил отставание до минимума. Интрига сохранялась до компенсированного времени, пока хозяева не поставили точку, завершая встречу в меньшинстве.

Коллектив из Киля занимает 17-ю позицию (11 баллов). 18 января команда будет принимать "Хоффенхайм". "Желто-черные" находятся на 9-м месте (25 очков). Впереди выезд во Франкфурт.

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Смотрите обзор матча 17-го тура Бундеслиги

Киль. Хольштайн Штадион, 15 034 зрителей

Хольштайн – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Мачино, 27, Харрес, 32, Бернгардссон, 45+4, Арп, 90+8 – Рейна, 71, Байно-Гиттенс, 77

Удаление: Холтби, 86 (Хольштайн)

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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