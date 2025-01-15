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Штутгарт – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Штутгарт – РБ Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.01.25 ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

Штутгарт – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлогодний вице-чемпион сохранил высокую планку качества игры, несмотря на летнюю распродажу лидеров и насыщенный календарь из-за ЛЧ. По ожидаемым очкам "Штутгарт" четвертый в лиге, другое дело, что у них как всегда есть проблемы с тем, чтобы конвертировать игровое преимущество в результат на табло. На выходных в этом смысле у команды Себастьяна Хенесса был абсолютно канонический для них матч с "Аугсбургом" (0:1). Забавно, что создали ровно столько же, сколько "Лейпциг" с "Вердером" (xG 2.65), но забили на 3 меньше. И пока недавно восстановленный Дениз Ундав умным рывком не взломал оборону баварцев, на табло оставались нули.

По итогам еще 8 стартовых туров "РБ Лейпциг" шел в лидерах и выдавал свой лучший старт в истории, но качество игры вызывало вопросы. Долгожданный спад начался в середине осени, когда команда осталась без травмированных Хави Симонса и Ксавера Шлагера, лидеров полузащиты. И тут-то пошли серии вроде 5 поражений в 6 ноябрьских поединках. По ожидаемым очкам они на 7 отстают от "Штутгарта", но в реальности благодаря качеству исполнителей и везению "быки" находятся четвертыми в турнирной таблице.

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Бундеслига, 17-й тур
15 января, 21:30. Штутгарт. "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" - "РБ Лейпциг"
Арбитр: Саша Штегеман
Трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

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Трансляція матчу Штутгарт — РБ Лейпциг
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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