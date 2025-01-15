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Марко Розе поделился ожиданиями от матча со Штутгартом
Матч состоится 15 января в 21:30 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе поделился ожиданиями от матча Бундеслиги со "Штутгартом".
По словам Розе, это будет интересный матч и "быкам" нужно продолжать победную серию, которая началась в воскресенье в матче против "Вердера" (4:2).
"Тренер Себастьян Хёнесс делает хорошую работу. У них четкий стиль игры и много атакующих талантов, против которых нам нужно хорошо обороняться, а затем найти способы справиться с давлением, которое они будут оказывать на нас.
Это определенно будет интересная игра, и это столкновение двух лучших команд, если взглянуть на таблицу. Наша цель - развить успех, достигнутый в воскресенье, а также исправить ситуацию после последней поездки в Штутгарт", - сказал Розе.
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Перед матчем "РБ Лейпциг" занимает 4-е место, набрав 30 очков, "Штутгарт" - восьмой с 30-ю очками.
Матч состоится 15 января в 21:30 по киевскому времени.
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