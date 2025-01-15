Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария заинтересовалась молодым голкипером Кельна
Ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" ведет переговоры с "Кельном" по трансферу молодого голкипера Йонаса Урбига. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Недавно мюнхенский клуб сделал первое предложение "Кельну", однако оно было отклонено. Сейчас переговоры ведутся вокруг трансферной суммы примерно до 8 миллионов евро.
Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.
Читайте такжеЯрмолюк против Сити и Ливерпуля, битвы лидеров в Серии А. Расписание футбола на 13 – 19 января
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не УАФ и не Шахтер. Юрист рассказал, кто в Украине может получить иск от Челси из-за допинга Мудрика
- В команду, которую уже списали. Лучший бомбардир Миная вернется в УПЛ
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Гвардиола считает его идеальной заменой Альваресу. Ман Сити согласовал контракт с новой звездой
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000