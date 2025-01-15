Бавария заинтересовалась молодым голкипером Кельна

"Бавария" ведет переговоры с "Кельном" по трансферу молодого голкипера Йонаса Урбига. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Недавно мюнхенский клуб сделал первое предложение "Кельну", однако оно было отклонено. Сейчас переговоры ведутся вокруг трансферной суммы примерно до 8 миллионов евро.

Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.