Нури Шахин рассказал об эмоциях от неутешительного матча Боруссии Д против Хольштайн Киля

Тренер "Боруссии Д" Нури Шахин рассказал об эмоциях от неутешительного матча против "Хольштайн Киля".

По словам менеджера, всю ответственность он взял на себя

"Я несу всю ответственность. Вполне понятно, что люди также обсуждают тренера. Я не могу снять с себя ответственность за это. Последний, о ком я сейчас думаю, - это я сам. У меня нет слов, я потрясен тем, как мы могли сделать такой перформанс.

Я не беспокоюсь о себе, это о Боруссии Дортмунд, о людях, которые желают добра этому клубу, и о том, что мне, как человеку ответственному, пока что не удалось заставить эту команду играть так, как я хочу, чтобы она играла", - сказал Шахин.