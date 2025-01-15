Бундеслига. Воскрешение Сане и Бохума, катастрофа Лейпцига в Штутгарте и яркая перестрелка в Бремене

"Бавария" в доминантной манере расправилась над "Хоффенхаймом", отправив зинсхаймцев в зону вылета после матча с 5 безответными голами. Лерой Сане на фоне истекающего контракта получил свой шестой выход в старте кряду в Бундеслиге. И в отличии от ужасного матча с Гладбахом на выходных, где он больше думал о праздновании дня рождения, сегодня Лерой наконец проявил себя, оформив первый дубль в сезоне.

Сане вернулся на правый край, где они с Герейру в первом тайме создали голы-близнецы. Лерой после стенки с Мюллером открыл счет ударом в дальнюю шестерку, то же самое спустя 6 минут сделал Рафа после стенки с Кейном. Также до перерыва Харри реализовал свой 11-й пенальти из 11-ти в Бундеслиге. А в дебюте второго тайма снова выстрелил Сане, а довершил избиение Гнабри. 5:0. "Бавария" возвращает себе 4-очковый отрыв от Леверкузена.

Параллельно "Штутгарт" добыл, возможно, свою главную победу за первый круг. Парни Себастьяна Хенесса после волевой победы над "РБ Лейпцигом" вплотную приблизились к сегодняшнему сопернику, который как раз идет на 4-й позиции. Хотя начиналось все для "шваб" ужасно. "Быки" в первой половине агрессивно прессинговали и создавали моменты сразу после возвратом на чужой половине.

Так Шешко уже на 10-й открыл счет после передачи Хави Симонса, недавно вернувшегося после травмы. Вскоре РБЛ мог удваивать. Опенда издали в контратаке пробил в штангу, а на добивании чудом не забил Раум. Этот промах дорого стоил гостям. Ведь после перерыва "Штутгарт" на камбек вдохновила их главная креативная сила, которая тоже недавно вернулась с лазарета. Дениз Ундав в дебюте второй половины по сути создал оба гола своей команды: сначала идеально навесил нерабочей ногой зимнему новичку Брууну Ларсену, а затем помог отличиться Нику Вольтемаде, который добил мяч в пустые после прохода Ундава.

На этом проблемы Лейпцига не иссякли, ведь в концовке оба их форварда получили по второй желтой и удалились с поля. Так команда Марко Розе не только получила +1 вместо потенциальных +7 от "шваб", но и сыграет с "Бохумом" без Шешко и Опенда.

Параллельно один из неудачников первой половины сезона "Хайденхайм" показал железную хватку в Бремене, не желая возвращаться к поражениям. "Вердер" трижды за матч выходил вперед, в том числе и после гола Грюлля на 45-й секунде! Но "Хайденхайм" трижды восстанавливал паритет, последний раз – на 90+5. А потому заслуженно выбрался из зоны вылета.

Жертва "Хайденхайма" в прошлом туре "Унион" снова провалился, на этот раз против "Аугсбурга". Победу для "фуггеров" забрал Клод-Морис, оформивший дубль. Наконец признаки воскрешения продемонстрировал "Бохум", забравший против "Санкт-Паули" свою вторую победу в трех турах и всего третью в сезоне. О выходе с самого дна говорить рано, но борьба за выживание обещает быть жесточайшей: ведь за последние 3 тура две худшие команды лиги забрали по 6 пунктов, плюс ожил "Хайденхайм" после бесконечной серии поражений.

Бундеслига. 17-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Хоффенхайм 5:0



Голы: Сане 6, 48, Геррейру 12, Кейн 26 (п), Гнабри 66

Бавария: Нойер – Дэвис, Дайер, Упамекано (Горетцка, 61), Геррейру – Павлович, Киммих – Коман (Тель, 46), Мюллер (Мусиала, 81), Сане (Олисе, 67) – Кейн (Гнабри, 61)

Хоффенхайм: Бауманн – Нсоки, Акпогума, Чавес, Жандре (Кадержабек, 78) – Бисхоф (Бекер, 63), Самассеку (Прасс, 41), Гайгер – Крамарич, Гложек (Табакович, 63) – Ярдымджи (Орбан, 46)

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Бруун Ларсен 50, Вольтемаде 60 – Шешко 10

Удаления: Шешко 85 (вторая ЖК), Опенда 88 (вторая ЖК)

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс, Шабо, Аль-Дахиль (Руо, 63), Вагноман – Фюрих (Кайтель, 83), Штиллер, Каразор, Бруун Ларсен (Левелинг, 63) – Вольтемаде (Демирович, 75), Ундав (Мийо, 75)

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Клостерманн (Битшиабу, 71), Зайвальд – Раум (Нуса, 66), Кампль (Гертрюйда, 71), Вермерен, Баку – Симонс (Баумгартнер, 66), Опенда – Шешко

Бремен, Везерштадион

Вердер – Хайденхайм 3:3

Голы: Грюлль 1, 79, Дукш 56 – Шеппнер 30, Кербер 61, Сиенза 90+5

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Аугсбург 0:2



Голы: Клод-Морис 8, 30

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Санкт-Паули 1:0

Гол: Хофманн 66

Удаление: Дзвигала 90+4 (гости)