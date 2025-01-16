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Капитан Боруссии Дортмунд рассказал, что хочет изменить в команде
Футболист с характером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Боруссии Дортмунд" Эмре Джан рассказал, что хочет изменить в команде
По его словам, не устроила игра команды и каждый футболист несёт ответственность за результат.
"Мы всегда хорошо готовимся к матчу, но на поле у нас не получается. Я хочу еще раз подчеркнуть: это не зависит от тренера! Мы, игроки, несем ответственность, особенно я. Мы должны изменить это как можно быстрее. При всем уважении к Килю: мы пропустили здесь четыре гола.
Этого не может быть! Каждый должен хорошенько взглянуть на себя. Каждый, кто был на поле, несет ответственность за результат. То, как мы играли, не может продолжаться! Нам нужно бросаться в испытания, как это сделали игроки Киля. Мы можем брать с них пример. Мы должны работать, работать и работать. Мы намного ниже своих ожиданий", - сказал Джан.
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Эмре Джан в этом сезоне сыграл в 14-ти матчах Чемпионата Германии и забил два гола.
Напомним, что "Боруссия Дортмунд" проиграла "Хольштайну Киль" со счётом 2:4 и занимает 10-е место в таблице Бундеслиги.
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