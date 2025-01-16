Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником Баварии
Всё сложно
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником "Баварии".
По его словам, Альфонсо Дэвис ещё не заключил нового соглашения с мюнхенским клубом. Предложение "Баварии" ещё на рассмотрении.
С июня 2024 года несколько клубов, включая мадридский "Реал" следят за ситуацией. Футболист вправе заключить предварительное соглашение с понравившимся клубом, если не подпишет новый контракт с "Баварией"
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 24-летний Альфонсо Дэвис провёл 23 игры за "Баварию", в которых забил гол и отдал 3 голевых передачи.
TransferMarkt оценивает защитника сборной Канады в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Марибор 2:0. Подопечные Шовковского впервые на сборах не пропускают
- Динамо официально попрощалось с полузащитником
- Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января
- Байер – Майнц. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 14.01.2025
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО