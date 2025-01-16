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Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником Баварии

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Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником "Баварии".

По его словам, Альфонсо Дэвис ещё не заключил нового соглашения с мюнхенским клубом. Предложение "Баварии" ещё на рассмотрении.

С июня 2024 года несколько клубов, включая мадридский "Реал" следят за ситуацией. Футболист вправе заключить предварительное соглашение с понравившимся клубом, если не подпишет новый контракт с "Баварией"

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В этом сезоне 24-летний Альфонсо Дэвис провёл 23 игры за "Баварию", в которых забил гол и отдал 3 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает защитника сборной Канады в 50 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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