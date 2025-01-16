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Полузащитник Хоффенхайма присоединится к гранду Бундеслиги летом
Перспективный футболист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Хоффенхайма" присоединится к гранду Бундеслиги летом.
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг написал, что 19-летний Том Бишоф присоединится к "Баварии" летом 2025 года свободным агентом.
Медосмотр полузащитник молодёжной сборной Германии пройдёт на следующей неделе.
Журналист написал, что на решение Бишофа повлияли главный тренер мюнхенцев Венсан Компани и спортивный директор Макс Эберль. Аренда не предусматривается.
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В этом сезоне Том Бишоф поучаствовал в 23-х матчах "Хоффенхайма", в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
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