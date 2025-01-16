Полузащитник "Хоффенхайма" присоединится к гранду Бундеслиги летом.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг написал, что 19-летний Том Бишоф присоединится к "Баварии" летом 2025 года свободным агентом.

Медосмотр полузащитник молодёжной сборной Германии пройдёт на следующей неделе.

Журналист написал, что на решение Бишофа повлияли главный тренер мюнхенцев Венсан Компани и спортивный директор Макс Эберль. Аренда не предусматривается.

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В этом сезоне Том Бишоф поучаствовал в 23-х матчах "Хоффенхайма", в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.