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Спортдир Баварии прокомментировал слухи о трансфере Нкунку
Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то делать в январе (с)
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о слухах относительно трансфера нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.
"У нас есть команда, которая достаточно укомплектована с точки зрения количества и качества. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то делать в январе", - сказал Макс.
Добавим, что в этом сезоне Кристофер Нкунку сыграл 28 матчей, где отметился 13 голами и 4 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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