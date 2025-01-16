Спортдир Баварии прокомментировал слухи о трансфере Нкунку

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о слухах относительно трансфера нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

"У нас есть команда, которая достаточно укомплектована с точки зрения количества и качества. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то делать в январе", - сказал Макс.