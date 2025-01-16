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Спортдир Баварии прокомментировал слухи о трансфере Нкунку

Германия

Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то делать в январе (с)

Спортдир Баварии прокомментировал слухи о трансфере Нкунку

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о слухах относительно трансфера нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

"У нас есть команда, которая достаточно укомплектована с точки зрения количества и качества. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то делать в январе", - сказал Макс.

Добавим, что в этом сезоне Кристофер Нкунку сыграл 28 матчей, где отметился 13 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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