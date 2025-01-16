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Кельн отклонил предложение Баварии по своему голкиперу
Но пока продолжаются переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" уже сделала предложение "Кельну" по трансферу молодого голкипера Йонаса Урбига, однако оно было отклонено.
Мюнхенцы предложили 5 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов. Однако, руководство "Кельна" хочет получить фиксированную сумму в 8 миллионов евро. Поэтому пока переговоры продолжаются.
Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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