Кельн отклонил предложение Баварии по своему голкиперу

"Бавария" уже сделала предложение "Кельну" по трансферу молодого голкипера Йонаса Урбига, однако оно было отклонено.

Мюнхенцы предложили 5 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов. Однако, руководство "Кельна" хочет получить фиксированную сумму в 8 миллионов евро. Поэтому пока переговоры продолжаются.

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.