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Кельн отклонил предложение Баварии по своему голкиперу

Германия

Но пока продолжаются переговоры

Кельн отклонил предложение Баварии по своему голкиперу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" уже сделала предложение "Кельну" по трансферу молодого голкипера Йонаса Урбига, однако оно было отклонено.

Мюнхенцы предложили 5 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов. Однако, руководство "Кельна" хочет получить фиксированную сумму в 8 миллионов евро. Поэтому пока переговоры продолжаются.

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.

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Бавария (Мюнхен) Кельн
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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