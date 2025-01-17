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Бавария серьезно заинтересована в подписании талантливого вингера Боруссии Д следующим летом
Представители клуба провели переговоры с окружением игрока
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" планирует подписать талантливого вингера дортмундской "Боруссии".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 20-летний Джейми Гиттенс остается главной целью "Баварии" на летнее трансферное окно. Известно, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с его агентами. Отмечается, что "Бавария" давно мечтает о новом вингере.
Если "Боруссия Д" не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезоне, переход Гиттенса летом становится вполне вероятным, "Баварии" известно об этом. За ситуацией с игроком также внимательно следит "Манчестер Юнайтед".
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В текущем сезоне Джейми Гиттенс провел 25 игр в составе "шмелей" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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