Бавария серьезно заинтересована в подписании талантливого вингера Боруссии Д следующим летом

Мюнхенская "Бавария" планирует подписать талантливого вингера дортмундской "Боруссии".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 20-летний Джейми Гиттенс остается главной целью "Баварии" на летнее трансферное окно. Известно, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с его агентами. Отмечается, что "Бавария" давно мечтает о новом вингере.

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Если "Боруссия Д" не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезоне, переход Гиттенса летом становится вполне вероятным, "Баварии" известно об этом. За ситуацией с игроком также внимательно следит "Манчестер Юнайтед".

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В текущем сезоне Джейми Гиттенс провел 25 игр в составе "шмелей" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.