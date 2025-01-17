  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Зинченко в Дортмунде не будет? Боруссия пытается подписать защитника Челси
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко в Дортмунде не будет? Боруссия пытается подписать защитника Челси

Германия

Игрок сборной Португалии

Зинченко в Дортмунде не будет? Боруссия пытается подписать защитника Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд продолжает работать над трансфером защитника "Челси" Ренато Вейги. Об этом сообщает Николо Скира.

Читайте такжеБывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко

Основная его позиция – левый защитник. Он также может сыграть в центре обороны.

В этом сезоне португалец провел 18 матчей во всех турнирах за "пенсионеров". Львиную долю – в кубковых противостояниях и Лиге конференций. В рамках текущего розыгрыша АПЛ на его счету 176 сыгранных минут.

Также параллельно Вейга провел три полных матча в составе сборной Португалии из шести возможных в осенней Лиге наций.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 10 млн евро. В июле "Челси" купил его у "Базеля" за 14 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Украинский нападающий определился со своим будущем в Байере
yellow-arrow
Официально: РБ Лейпциг подписал перспективного полузащитника из Атлетико
yellow-arrow
Приоритеты определены: Боруссия Д считает Зинченко вторым номером усиления позиции левого защитника
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости