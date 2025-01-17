Зинченко в Дортмунде не будет? Боруссия пытается подписать защитника Челси

"Боруссия" Дортмунд продолжает работать над трансфером защитника "Челси" Ренато Вейги. Об этом сообщает Николо Скира.

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Основная его позиция – левый защитник. Он также может сыграть в центре обороны.

В этом сезоне португалец провел 18 матчей во всех турнирах за "пенсионеров". Львиную долю – в кубковых противостояниях и Лиге конференций. В рамках текущего розыгрыша АПЛ на его счету 176 сыгранных минут.

Также параллельно Вейга провел три полных матча в составе сборной Португалии из шести возможных в осенней Лиге наций.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 10 млн евро. В июле "Челси" купил его у "Базеля" за 14 млн евро.