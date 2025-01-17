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Официально: РБ Лейпциг подписал перспективного полузащитника из Атлетико

Германия
Обновлено

Немецкий клуб активировал опцию выкупа игрока

Официально: РБ Лейпциг подписал перспективного полузащитника из Атлетико

Фото - Сайт RB Live - https://rblive.de

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"РБ Лейпциг" официально сообщил на своем сайте о том, что клуб подписал 19-летнего Артура Вермерена из мадридского "Атлетико" на полноценной основе, активировав пункт в его соглашении об аренде.

Известно, что контракт игрока с "красными быками" будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро, согласно предварительной информации от немецких СМИ.

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В текущем сезоне Артур Вермерен принял участие в 22 матчах за "Лейпциг", отметившись одним ассистом.

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Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Артур Вермерен
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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Андрей Журба
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