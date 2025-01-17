Официально: РБ Лейпциг подписал перспективного полузащитника из Атлетико

"РБ Лейпциг" официально сообщил на своем сайте о том, что клуб подписал 19-летнего Артура Вермерена из мадридского "Атлетико" на полноценной основе, активировав пункт в его соглашении об аренде.

Известно, что контракт игрока с "красными быками" будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро, согласно предварительной информации от немецких СМИ.

Fest verpflichtet: Arthur #Vermeeren bleibt ein Roter Bulle! ???? Aufgrund der Anzahl an Einsätzen wurde die vereinbarte Kaufpflicht für unseren Leihspieler mittlerweile aktiviert! Der 19-Jährige hat nun einen Vertrag bis 2029.



Schön, dass du bleibst! ❤️???? — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 17, 2025

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В текущем сезоне Артур Вермерен принял участие в 22 матчах за "Лейпциг", отметившись одним ассистом.