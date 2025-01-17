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Спортдир Баварии - о новом контракте Дэвиса: Терпение — не моя самая сильная сторона
Между игроком и немецким клубом все еще продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль дал комментарий относительно ситуации с новым контрактом для Альфонсо Дэвиса.
"Терпение — не моя самая сильная сторона. Если я хочу что-то реализовать, я предпочитаю сделать это как можно скорее. Мы пытаемся договориться с представителями Дэвиса о его новом контракте".
"Мы будем продолжать работать над поиском решения, которое будет выгодным для всех сторон. Я стараюсь принимать лучшие решения ради долгосрочной перспективы "Баварии", — приводит его слова сайт Sky Sport.
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Напомним, что действующий контракт 24-летнего Альфонсо Дэвиса с "Баварией" действует до конца этого сезона. Ранее появлялась информация о том, что мадридский "Реал" достиг договоренности с канадским защитником.
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