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Спортдир Баварии - о новом контракте Дэвиса: Терпение — не моя самая сильная сторона

Германия

Между игроком и немецким клубом все еще продолжаются переговоры

Спортдир Баварии - о новом контракте Дэвиса: Терпение — не моя самая сильная сторона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль дал комментарий относительно ситуации с новым контрактом для Альфонсо Дэвиса.

"Терпение — не моя самая сильная сторона. Если я хочу что-то реализовать, я предпочитаю сделать это как можно скорее. Мы пытаемся договориться с представителями Дэвиса о его новом контракте".

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"Мы будем продолжать работать над поиском решения, которое будет выгодным для всех сторон. Я стараюсь принимать лучшие решения ради долгосрочной перспективы "Баварии", — приводит его слова сайт Sky Sport.

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Напомним, что действующий контракт 24-летнего Альфонсо Дэвиса с "Баварией" действует до конца этого сезона. Ранее появлялась информация о том, что мадридский "Реал" достиг договоренности с канадским защитником.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Альфонсо Дэвис
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Источник:
Sky Sport DE
Опубликовал: Андрей Журба
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