  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вольфсбург официально объявил о подписании нападающего сборной Дании
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольфсбург официально объявил о подписании нападающего сборной Дании

Германия

Об этом говорится на сайте волков

Вольфсбург официально объявил о подписании нападающего сборной Дании

Фото - Сайт Вольфсбурга - www.vfl-wolfsburg.de

Новина українською

"Вольфсбург" официально объявил о подписании нападающего "Брюгге" и национальной сборной Дании.

В сообщении говорится о том, что 25-летний Андрес Сков Ольсен подписал контракт с "волками" до лета 2029 года. Датский вингер выбрал футболку с седьмым номером в немецкой команде.

Сумма трансфера футболиста не разглашается, однако ранее появлялась информация от немецких СМИ о том, что "Вольфсбург" заплатит бельгийскому "Брюгге" от 10 до 15 миллионов евро. Согласно данным сайта Transfermarkt, его переход обошелся немцам в 14 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Андреас Сков Ольсен забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Брюгге" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Спортдир Баварии - о новом контракте Дэвиса: Терпение — не моя самая сильная сторона
yellow-arrow
Украинский нападающий определился со своим будущем в Байере
yellow-arrow
Официально: РБ Лейпциг подписал перспективного полузащитника из Атлетико
Вольфсбург Андреас Сков Ольсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VfL Wolfsburg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости