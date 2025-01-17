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Вольфсбург официально объявил о подписании нападающего сборной Дании
Об этом говорится на сайте волков
Фото - Сайт Вольфсбурга - www.vfl-wolfsburg.de
"Вольфсбург" официально объявил о подписании нападающего "Брюгге" и национальной сборной Дании.
В сообщении говорится о том, что 25-летний Андрес Сков Ольсен подписал контракт с "волками" до лета 2029 года. Датский вингер выбрал футболку с седьмым номером в немецкой команде.
Сумма трансфера футболиста не разглашается, однако ранее появлялась информация от немецких СМИ о том, что "Вольфсбург" заплатит бельгийскому "Брюгге" от 10 до 15 миллионов евро. Согласно данным сайта Transfermarkt, его переход обошелся немцам в 14 миллионов евро.
Andreas Skov Olsen wird ein Wolf: Der dänische Nationalspieler kommt vom belgischen Meister FC Brügge zum VfL. Willkommen, Andreas! ????— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 17, 2025
ℹ️➡️ https://t.co/fYAByB9mbn#vflwolfsburg pic.twitter.com/7y4BWIriou
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В текущем сезоне Андреас Сков Ольсен забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Брюгге" во всех турнирах.
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