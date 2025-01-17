Бавария почти подписала новый контракт со своей звездой

Полузащитник Джамал Мусиала, вероятно, продолжит свою карьеру в "Баварии".

Как сообщает Флориан Плеттенберг, переговоры о новом контракте еще продолжаются, но находятся на финальной стадии. Однако, уже известно, что в новом договоре, который будет рассчитан на несколько лет, будет присутствовать пункт об увольнении.

Джамал за "Баварию" в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах.

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