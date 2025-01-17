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Боруссия Дортмунд нацелилась на вингера Брентфорда

Германия
Обновлено

Немцы уже сконтактировали с клубом из АПЛ

Боруссия Дортмунд нацелилась на вингера Брентфорда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия Дортмунд" заинтересовалась левым вингером "Брентфорда" Кевином Шаде.

Как пишет Фабрицио Романо, представители дортмундского клуба уже установили контакт с агентами футболиста.

Также игрок привлек внимание многих ведущих европейских клубов. Его имя фигурирует в шорт-листах нескольких команд.

Шаде в сезоне 2024/25 сыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "Брентфордом" рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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