Бундеслига. 18-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия Д 2:0

Голы: Экитике 18, Хейлунд 90+2

Перед визитом "Боруссии" Дино Топмеллер лишился своего главного бриллианта Омара Мармуша, о трансфере которого наконец договорились с "Манчестер Сити". 15+9 за круг от египтянина навсегда останутся в истории франкфуртцев, но в контексте борьбы за топ-4 это был огромный подарок для Дортмунда. Но как показала первая игра второго круга Бундеслиги, игровой кризис "Боруссии" оказался гораздо большим, нежели зависимость их соперника от главной звезды.

Катастрофические дыры в обороне в последних турах Нури Шахин попытался зашить количественно, впервые в кампании обратившись к схеме с 3 ЦЗ. Третья схема за три тура – тоже не самый здоровый признак. Но это была попытка отзеркалить соперника и упростить оборону. Плюс наконец у Нмечи появился партнер в опорной зоне, которого ему так не доставало в последние недели.

Но количество не означает качество. Тем более, когда речь идет об Эмре Джан в центре обороны. Сегодняшний эксперимент с капитаном в роли либеро – номинант на самый странный тактический эксперимент за все время Нури у руля команды. Меркнет на этом фоне даже загадочные 4-1-3-2 с двумя форвардами вместо двух опорных, схема, с которой Шахин баловался до нового года. Команда явно не успела отработать новую схему, а вместе со смелый прессингом какую-либо структуру отрезками было трудно разглядеть.

Мяч Экитике на 18-й минуте – пример абсолютного отсутствия коммуникации в команде. Латераль Кристенсен в три паса при поддержке одного только Экитике расчертил голевую комбинацию. Датчанина втроем на фланге зажимали Гиттенс, Бенсебайни и даже ЛЦЗ Шлоттербек, ушедший высоко за Гётце. Но каким-то образом Кристенсен элементарно ушел от всех них, разыграл широкую стенку с Экитике, который увел Джана выше и ушел от третьего ЦЗ Антона при простреле. Карточный домик пал.

Был страшный эпизод при прессинге при розыгрыше от ворот "Айнтрахта". "Орлы" сами не поняли, как в два простых паса прорезали сразу две линии соперника и ускакали в контратаку, в которой два экс-дортмундца Гётце и Кнауфф едва не придумали второй гол, но спасла штанга. Был еще один быстрый транзит "Айнтрахта" с фланга Бенсебайни (тот был высоко в атаке), после которого Кристенсен снова запустил Кнауффа, снова грубо ошибся Джан, и Экитике простил, ударив выше после удобного катбека.

Замена Бенсебайни на Коуто в перерыве была лечением симптомов, а не болезни. На 71-й по традиции Шахин пошел ва-банк. Решение здравое, учитывая что Топмеллер перешел на удержание после перерыва и закрылся в средний блок 5-4-1. Оправданное, но запоздалое. А главное – снова тактические изменения, которые никак не помогли структурировать эту анархию на поле.

До трагикомедии дошло, когда Гирасси получил желтую за споры с арбитром. Требовал пенальти в ситуации, где его сбил… собственный партнер Гиттенс. С которым они пошли атаковать одну зону и упростили задачу сопернику. Долгожданный гол пришел в компенсированное, но на другие ворота. Хейлунд убежал от всей защиты и расстрелял Кобеля с близкого расстояния. 2:0. Третья победа "Айнтрахта" в новом году и третье поражение "Боруссии", которая отстает уже на 11 пунктов. На Дортмунд смотреть больно. И еще обиднее будет, если уволят Шахина до игры с "Шахтером".

Айнтрахт: Трапп – Теате, Кох, Коллинз – Схири – Браун, Ларссон (Хейлунд, 74), Гетце (Узун, 87) Кристенсен (Тута, 74) – Кнауфф (Баойя, 87), Экитике (Шаиби, 90+4)

Боруссия Д: Кобель – Шлоттербек, Антон, Джан – Бенсебайни (Ян Коуто, 46), Гросс, Нмеча (Байер, 72), Рюэрсон (Рейна, 87) – Гиттенс, Брандт (Адейеми, 71) – Гирасси