Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На мажорной ноте. Звёздный нападающий Айнтрахта попрощался с клубом. Видео
Он близок к переходу в английский гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный нападающий "Айнтрахта" попрощался с клубом.
Омар Мармуш после матча с дортмундской "Боруссией" попрощался с болельщиками "орлов". Клуб выставил момент в соцсеть X.
????❤️ only in Frankfurt! #SGE | #SGEBVB pic.twitter.com/XdKyghF9dg— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 17, 2025
Нападающий на своей странице в Instagram написал
"Только во Франкфурте", - написал Мармуш.
Омар Мармуш близок к переходу в "Манчестер Сити". Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между клубами достигнуто 16 января.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне нападающий сборной Египта в 26-ти матчах "Айнтрахта" забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.
"Айнтрахт" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0. Мармуша не было в заявке.
Популярное сейчас
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Бывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки