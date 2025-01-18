На мажорной ноте. Звёздный нападающий Айнтрахта попрощался с клубом. Видео

Звёздный нападающий "Айнтрахта" попрощался с клубом.

Омар Мармуш после матча с дортмундской "Боруссией" попрощался с болельщиками "орлов". Клуб выставил момент в соцсеть X.

Нападающий на своей странице в Instagram написал

"Только во Франкфурте", - написал Мармуш.

Омар Мармуш близок к переходу в "Манчестер Сити". Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между клубами достигнуто 16 января.

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В этом сезоне нападающий сборной Египта в 26-ти матчах "Айнтрахта" забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

"Айнтрахт" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0. Мармуша не было в заявке.