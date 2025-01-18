Дублер Холанда или новая звезда горожан? Почему Манчестер Сити покупает Омара Мармуша

Впервые за долгое время "Манчестер Сити" переживает кризисный сезон. Их прежний цикл подошел к концу, и команда отчаянно нуждается в новых талантах для Пепа Гвардиолы.

Единственным стабильно забивающим игроком остается Эрлинг Холанд, но даже его форма пошатнулась после фразы, адресованной тренеру "Арсенала" Микелю Артете: "Будь скромнее". Игроки вроде Джека Грилиша и Фила Фодена не оправдывают ожиданий по части результативности, и "Сити" срочно нужны усиления, чтобы спасти этот сезон.

И тут на сцену выходит новая звезда мирового футбола – Омар Мармуш из "Айнтрахта". Египетский нападающий уже давно зарекомендовал себя в Бундеслиге, но его форма в 2024 году подняла его карьеру на новый уровень.

"Айнтрахт" оценивает своего нападающего в сумму от 40 до 60 миллионов евро (33-50 млн фунтов или 41-63 млн долларов). В современных условиях это вполне обоснованная цена, а даже если трансфер не оправдает ожиданий, его всегда можно перепродать с прибылью.

Однако поводов сомневаться в успехе Мармуша в ближайшие годы практически нет, особенно учитывая, что его лучшие футбольные годы еще впереди.

Как все начиналось

Омар Мармуш родился 7 февраля 1999 года в Каире и начал заниматься футболом в местном клубе "Вади Дегла". Это относительно скромная команда из пригорода египетской столицы, что позволило ему спокойно развиваться, несмотря на связь клуба с "Арсеналом", которая могла бы привлечь излишнее внимание к его талантам. Благодаря своим способностям он почти всю юношескую карьеру играл в командах старшего возраста.

В 18 лет Мармуш дебютировал за основной состав "Вади Дегла" в матче Египетской Премьер-лиги против "Аль-Иттихад Александрия" в июле 2016 года. Выйдя на замену, он отдал голевую передачу, которая помогла команде одержать победу 3:2. Под руководством легенды египетского футбола Мидо он продолжал получать игровые минуты и набираться опыта.

Именно тогда европейские клубы начали проявлять к нему интерес. Мармуш получил предложения от "Боруссии" Дортмунд и "Малаги", но в итоге выбрал "Вольфсбург" в 2017 году, объяснив это влиянием звездного нападающего Марио Гомеса и Фредди Юнгберга, который работал тренером в клубе.

Проведя три года в молодежной системе "Вольфсбурга", Мармуш готовился к переходу на более высокий уровень, играя за резервный состав. В сезоне 2020 года он отправился в аренду в "Санкт-Паули", где отметился семью голами в 21 матче и доказал, что готов к выступлениям на высшем уровне.

Прорыв

"Вольфсбург" видел потенциал Мармуша, но хотел, чтобы он набрался опыта в Бундеслиге, прежде чем окончательно закрепиться в основном составе. "За последний год Омар значительно прибавил, показывая хорошие результаты в составе U23 и делая шаги к основному составу. Теперь ему нужно привыкнуть к уровню Бундеслиги, чтобы перейти на следующий этап", – говорил тогда бывший директор клуба Марсель Шафер.

Следующей аренды Мармушу пришлось ждать недолго: в сезоне 2021/22 он оказался в "Штутгарте". Однако этот период нельзя назвать идеальным для его развития – команда боролась за выживание, финишировав на 15-м месте.

Несмотря на сложный сезон "Штутгарта", травмы и участие Мармуша в Кубке африканских наций, он привлек внимание своими выступлениями, главным образом на левом фланге. Его динамика и взрывная манера игры идеально подходили для Бундеслиги. Казалось, наконец-то он готов к возвращению в "Вольфсбург".

Однако разочарование настигло, когда, пропустив всего один матч чемпионата за сезон и играя в основном на позиции центрального нападающего, Мармуш забил всего пять голов. "Вольфсбург" решил не продлевать с ним контракт, и форвард ушел свободным агентом, а "Айнтрахт" предоставил ему шанс начать с чистого листа. И с тех пор клуб ни разу об этом не пожалел.

Что мы имеем на сегодня?

Сегодня Мармуш по праву считается одним из лучших нападающих Бундеслиги. Присоединившись к "Айнтрахту" в сезоне 2023/24, он повторил свой рекорд результативности – семь голов и три ассиста за 14 матчей – и завершил кампанию с впечатляющими 16 голами и шестью передачами во всех турнирах.

Мидо, по-прежнему следящий за одним из своих любимых воспитанников, призывал через соцсети свой бывший клуб "Тоттенхэм" подписать Мармуша, сравнивая эту рекомендацию с упущенной возможностью приобрести Салаха. Другие европейские гранды, такие как "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", также проявляли интерес, но египтянин остался в "Айнтрахте".

"Голы, которые я забил, и мои выступления – это не случайность", – сказал Мармуш в июле. "Я много работал, чтобы достичь этого. В клубе предоставляют отличные условия и поддержку для развития. Здесь я чувствую себя как в семье, и это помогает мне на поле".

"Айнтрахт", вероятно, благодарит судьбу за то, что сохранил Мармуша без особых проблем, ведь он начал сезон в невероятной форме. К зимнему перерыву в Германии он уже забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 24 матчах. В Бундеслиге его результативность уступает только Харри Кейну, который забил 13 голов.

На данный момент в Европе не так много игроков, находящихся в лучшей форме, чем Мармуш. Но что делает его таким особенным?

Сильные стороны

Сравнения Мармуша с Салахом могут казаться поверхностными из-за их общей национальности, но у них действительно есть схожие черты. Самая заметная – это скорость Мармуша. Он также любит обыгрывать защитников и вратарей, забивая мячи в стиле "египетского короля" из "Ливерпуля". Когда Мармуш набирает ход, остановить его практически невозможно.

В отличие от Салаха, быстрота Мармуша более мгновенна, что делает его угрозой как на флангах, так и в центре. Кроме того, он проявляет большую альтруистичность, стремясь к победе команды, а не только к личным достижениям.

"Если у меня есть 30-процентный шанс забить гол, а у моего партнера по команде возможность выше, я передам мяч, чтобы команда забила", – признавался Мармуш.

Главный тренер "Айнтрахта" Дино Топпмеллер так отзывается о своем подопечном: "Его задача – создавать опасные моменты, забивать и помогать другим. Благодаря своей скорости он очень сложен для опеки, а также может играть вблизи ворот, прекрасно принимает мяч и делает отличные передачи. Сейчас он в потрясающей форме и чувствует себя комфортно – это ключ к его успеху".

Стоит также отметить, что Мармуш активно прессингует и не боится черновой работы, что стало нормой среди лидеров современного футбола.

Что можно улучшить?

Самая справедливая критика в адрес Мармуша заключается в том, что ему нужно показать стабильность на протяжении более длительного времени. Его талант и способности очевидны, но для перехода на следующий уровень не помешало бы провести еще один успешный сезон с высокой результативностью.

Как это часто бывает с нападающими Бундеслиги, возникает вопрос, сможет ли Мармуш адаптироваться к игре в лиге, где защитные линии не так высоко и открыто расположены. Однако его точное изменение темпа при дриблинге может компенсировать эту проблему.

При росте 183 см Мармуш далеко не всегда использует свои габариты так эффективно, как свою скорость. Лишь немногие его голы забиты головой, а его среднее количество успешных верховых единоборств составляет меньше одного за матч, что является довольно слабым показателем для центрфорварда, особенно учитывая, что большую часть сезона он провел именно на этой позиции.

Что дальше?

Мармуш ранее говорил о своих амбициях играть в Премьер-лиге. Сейчас мы получили информацию о том, что согласован контракт на 5 лет с "горожанами". Если переход в "Сити" действительно состоится, то Мармуш попадет в клуб, находящийся в состоянии перемен, но не теряющий стабильности в игровом стиле. И здесь возникает ряд вопросов от фанатов и экспертов. Ведь есть Эрлинг Холанд, который продлевает контракт до 2034 года и соответственно позиция нападающего закрыта. Гвардиола не из тех тренеров, которые будут играть в два форварда. Остается один из вариантов, где Мармуш приходит на замену Альваресу, который покинул клуб и присоединился к "Атлетико" из-за недостатка игровой практики.

Египтянин является футболистом, который заслуживает и должен быть основным. Соответственно, он упирается в проблему. Либо же он идет на смену позиции, что вполне вероятно, учитывая стиль и манеры тактических расстановок Гвардиолы. Либо принимает тот факт, что в данный момент он игрок скамейки запасных, который будет подменять Холанда в необходимый момент.

Независимо от того, сохранит ли он нынешнюю сумасшедшую результативность, Мармуш — невероятно зрелищный игрок. И вряд ли получится так, что мы увидим затухание этой невероятной египетской звезды.