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Бавария в шаге от продления контракта с Дэвисом. Известен срок нового соглашения
Мюнхенцы улучшили зарплату футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" находится в шаге от продления контракт с левым защитником команды Альфонсо Дэвисом.
Переговоры постепенно продвигаются к концу. Вчера "Бавария" встретилась с агентом игрока и улучшила финансовую сторону предложения, сообщает The Athletic.
Впереди ждут окончательные детали сделки, которые необходимо уточнить. Однако они не должны вызывать затруднений.
Также Николо Скира отмечает, что контракт будет заключен до лета 2029 года.
Дэвис выступает за "Баварию" с 1 января 2019 года. В последний раз он продлевал контракт в апреле 2020 года. В общей сложности на его счету 218 матчей в составе мюнхенцев.
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