Бундеслига. Горецка спасает от стрел Амуры, Штутгарт фармит на корнерах и великий камбек Бохума

Бундеслига. 18-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 3:2

Голы: Горецка 20, 62, Олисе 39 – Амура 24, 88

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Коман (Мусиала, 75), Олисе, Сане (Гнабри, 67) – Кейн

Вольфсбург: Грабара – Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер – Арнольд – Герхардт (Вранкс, 63), Дардаи (Сванберг, 71), Виммер (Винд, 71) – Амура, Нмеча (Тиагу Томаш, 63)

Горецка на пару с Олисе перестреляли "Вольфсбург". На счету Леона победный дубль, у Майкла – 1+1. Забавно, что оба почти что искусственно потеряли свое место в старте за последнее время: Горецку пытались сплавить из-за большого контракта, на на фоне травм конкурентов и классной формы немецкого сегундо воланте пришлось вернуть. Олисе же сидел на фоне 6 выходов кряду Сане, которого пытались убедить продлить истекающий контракт. Но сегодня место ему нашлось на десятке из-за проблем Мусиалы.

Хазенхюттль посадил самого грозного, но медленного своего "волка" Винда, проверив высокую линию "Баварии" скоростной парой Нмечи и Амуры. Феликс положил дубль на прошлой неделе, а теперь пришло время Мохамеда. Амура забил один в первом тайме после остроумно разыгранного стандарта, а в конце сократил отставание после ошибки Дэвиса. Канадец еще не переподписал контракт, а уже расслабился. Впрочем, победа "Баварии" была однозначна, несмотря на нервный финиш.

Штутгарт, Мерседец-Бенц Арена

Штутгарт – Фрайбург 4:0

Голы: Руо 2, Демирович 17, Вольтемаде 45+5 (п), Ундав 80

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс, Аль-Дахиль (Шабо, 80), Руо, Вагноман – Левелинг (Фюрих, 61), Штиллер, Каразор, Мийо (Бруун Ларсен, 61) – Вольтемаде (Кайтель, 69), Демирович (Ундав, 69)

Фрайбург: Мюллер – Гюнтер (Макенго, 59), Розенфельдер, Гинтер (Линхарт, 20), Кюблер – Остерхаге, Эггештайн – Грифо (Динкчи, 59), Рель (Хелер, 76), Доан – Адаму (Грегорич, 77)

"Фрайбург" прекрасно себя чувствует после ухода вечного Кристиана Штрайха, но в одном компоненте их игра все же вызывает тоску по старым добрым временам. Это стандарты, особенно в защите. Сегодня "Штутгарт" до перерыва нафармил на три гола с одних только угловых с правого фланга. Штиллер уже на 2-й идеально навесил на голову Руо, а через 15 минут и Демировичу, который на прошлой неделе простил свой бывший клуб "Аугсбург", но другим бывшим забил. Наконец Левелинг еще и пенальти заработал, реализованный Ником Вольтемаде (6 голов в 9 матчах). После перерыва вышел Ундав и напомнил Вольтемаде, кому принадлежит место в старте очередным результативным камео с лавки.

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – РБ Лейпциг 3:3

Голы: Боаду 48, 57, 61 (п) – Орбан 10, Нуса 13, Баумгартнер 21

Бохум: Древес – Бернардо, Ордец, Эрманн – Виттек, Сиссоко, Беро, Пасслак (Хольтманн, 46) – де Вит – Брошински (Машович, 89), Боаду (Дашнер, 90+2)

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Клостерманн, Зайвальд – Раум, Кампль, Вермерен (Айдара, 68), Баку (Поульсен, 73) – Нуса, Симонс – Баумгартнер

Несбигаемый "Бохум" поверил в свои силы после двух побед в трех последних турах. И несмотря на катастрофу в первые 20 минут против "РБ Лейпцига", избежал поражения. А начиналось все ужасающе. Без дисквалифицированных Шешко и Опенда "быки" трижды забили в дебюте. ЦЗ Орбан забил рандомным ударом-навесом с острого угла, Нуса положил издали, а Баумгартнер замкнул прострел Раума, у которого таким образом стало 2 ассиста.

Но после перерыва пришел камбек имени Боаду. Майрон отыграл один с обрезки Гулачи, затем после аута Гулачи задержался на линии и дал нидерландцу оформить дубль. А через 5 минут Боаду реализовал 11-метровый. У Боаду был шанс и на покер, а у РБЛ был шанс у Поульсена урвать победу, но закончили на 3:3.

Киль, Хольштайн Арена

Хольштайн – Хоффенхайм 1:3

Голы: Келати 84 – Гложек 26, 56, Крамарич 45+1

У "Хольштайна" тоже было 6 очков в трех последних турах, но в матче за 6 очков новички проиграли мотивированному "Хоффенхайму", таким образом покинувшему зону вылета. Андрей Крамарич после буйной критики клуба подкрепил слово делом. Сам забил до перерыва и помог Гложеку положить первый дубль в кампании. Хозяев из Киля хватило лишь на гол престижа от Келати.

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Санкт-Паули 0:2

Голы: Эггештайн 25 (п), Гилавоги 90+2

А опустился в зону переходных матчей "Хайденхайм" после домашнего фиаско от другого новичка элиты. "Санкт-Паули" отдал хозяевам мяч, но за все 90 минут допустил лишь один удар в створ. А сам создавал прилично. Но забивал только с очевидных ситуаций – Эггештайн в середине первого тайма отличился с пенальти, а Гилавоги в компенсированное время ко второму наконец снял все вопросы. У гамбургцев таким образом образовался отрыв +3 от сегодняшнего оппонента. Борьба за выживание обещает быть эпичной – два главных аутсайдера внезапно ожили, и сдаваться не спешит вообще никто.