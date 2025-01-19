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К Шахтеру уже будет готовить новый наставник? Боруссия Д может уволить тренера в следующие дни
Результаты очень неудачны
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" близка к увольнению главного тренера Нури Шахина. Об этом сообщает Николо Скира.
Отставка может быть объявлена в следующие несколько дней, хотя срок контракта турка истекает летом 2027 года.
Шахин работает с "Боруссией" с начала текущего сезона. "Шмели" под его руководством провели 26 матчей, в которых победили 12 раз. Еще 10 поединков было проиграно и четыре – сыграно вничью.
В настоящее время дортмундцы находятся на 10 месте Бундеслиги с семью очками отрыва от зоны Лиги чемпионов. В частности, отметим, что в 2025 году "Боруссия" проиграла все три матча немецкого чемпионата.
29 января у команды запланирован матч против "Шахтера" в рамках восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Коллективы проведут его в Дортмунде.
До этого поединка "Боруссия" еще сыграет в гостях против "Болоньи" (ЛЧ) и дома с "Вердером" (Бундеслига).
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