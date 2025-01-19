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Пока отставка отменяется. В Боруссии Д заверили, что клуб поддерживает тренера Нури Шахина
Несмотря на результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен прокомментировал поражение "шмелей" в мать против "Айнтрахта" Франкфурт и рассказал о доверии от руководства к главному тренеру Нури Шахину.
“Мы проиграли три игры подряд и одержали только одну победу из последних восьми официальных игр. Это огорчает. Ситуация в турнирной таблице катастрофическая. Когда видишь, какие игроки выходят на поле, а кого мы заменяем, это очень разочаровывает.
Мы анализировали это в течение месяцев и постоянно возвращались к тем же моделям поведения. Наша задача теперь уже не анализировать, а иметь решение.
Нури получил нашу поддержку и будет иметь ее в дальнейшем. Но это ответственность всех нас — получить от "Боруссии" лучше, а правда заключается в том, что результатов нет. Нури также будет на скамье запасных против “Болоньи” с четкой надеждой, что нам нужны победы”, – сказал Рикен.
В настоящее время "Боруссия" Д находится на 10 месте в Бундеслиге. Следующий матч в рамках чемпионата "шмели" проведут 25 января против "Вердера".
А уже 29 января сыграют матч восьмого тура Лиги чемпионов с "Шахтером" в Дортмунде.
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