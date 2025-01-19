Пока отставка отменяется. В Боруссии Д заверили, что клуб поддерживает тренера Нури Шахина

Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен прокомментировал поражение "шмелей" в мать против "Айнтрахта" Франкфурт и рассказал о доверии от руководства к главному тренеру Нури Шахину.

“Мы проиграли три игры подряд и одержали только одну победу из последних восьми официальных игр. Это огорчает. Ситуация в турнирной таблице катастрофическая. Когда видишь, какие игроки выходят на поле, а кого мы заменяем, это очень разочаровывает.

Мы анализировали это в течение месяцев и постоянно возвращались к тем же моделям поведения. Наша задача теперь уже не анализировать, а иметь решение.

Нури получил нашу поддержку и будет иметь ее в дальнейшем. Но это ответственность всех нас — получить от "Боруссии" лучше, а правда заключается в том, что результатов нет. Нури также будет на скамье запасных против “Болоньи” с четкой надеждой, что нам нужны победы”, – сказал Рикен.