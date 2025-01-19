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Пока отставка отменяется. В Боруссии Д заверили, что клуб поддерживает тренера Нури Шахина

Германия

Несмотря на результаты

Пока отставка отменяется. В Боруссии Д заверили, что клуб поддерживает тренера Нури Шахина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен прокомментировал поражение "шмелей" в мать против "Айнтрахта" Франкфурт и рассказал о доверии от руководства к главному тренеру Нури Шахину.

“Мы проиграли три игры подряд и одержали только одну победу из последних восьми официальных игр. Это огорчает. Ситуация в турнирной таблице катастрофическая. Когда видишь, какие игроки выходят на поле, а кого мы заменяем, это очень разочаровывает.

Мы анализировали это в течение месяцев и постоянно возвращались к тем же моделям поведения. Наша задача теперь уже не анализировать, а иметь решение.

Нури получил нашу поддержку и будет иметь ее в дальнейшем. Но это ответственность всех нас — получить от "Боруссии" лучше, а правда заключается в том, что результатов нет. Нури также будет на скамье запасных против “Болоньи” с четкой надеждой, что нам нужны победы”, – сказал Рикен.

Читайте такжеК Шахтеру уже будет готовить новый наставник? Боруссия Д может уволить тренера в следующие дни

В настоящее время "Боруссия" Д находится на 10 месте в Бундеслиге. Следующий матч в рамках чемпионата "шмели" проведут 25 января против "Вердера".

А уже 29 января сыграют матч восьмого тура Лиги чемпионов с "Шахтером" в Дортмунде.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин
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Источник:
Офіційний сайт Боруссії Д
Опубликовал: Максим Кучер
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