Сезон для футболиста закончен. Байер потерял нападающего в матче против Боруссии М

"Байер" в матче против "Боруссии М" потерял нападающего.

Мартин Террье больше не выйдет на поле за "Байер". Клуб сообщил, что у футболиста разрыв ахиллова сухожилия.

Нападающий его получил в матче против "Боруссии М". 19 января клуб провёл МРТ-исследование, которое подтвердило диагноз.

Управляющий директор пообещал поддерживать футболиста и признал, что это тяжёлая потеря для клуба.

"Это тяжелый удар как для Мартина, так и для нас как клуба. Но мы будем поддерживать его везде, где сможем. Нечто подобное когда-то случилось и с Шарлем Арангисом, и он также стал абсолютным лучшим игроком "Байера-04" после травмы", - сказал управляющий директор клуба Саймон Рольфес

Клуб сообщил, что нападающему в понедельник сделают операцию и он приступит к восстановлению.

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Мартин Террье сыграл в 20-ти матчах "Байера" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.