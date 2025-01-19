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Сезон для футболиста закончен. Байер потерял нападающего в матче против Боруссии М
Серьёзная потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" в матче против "Боруссии М" потерял нападающего.
Мартин Террье больше не выйдет на поле за "Байер". Клуб сообщил, что у футболиста разрыв ахиллова сухожилия.
Нападающий его получил в матче против "Боруссии М". 19 января клуб провёл МРТ-исследование, которое подтвердило диагноз.
Управляющий директор пообещал поддерживать футболиста и признал, что это тяжёлая потеря для клуба.
"Это тяжелый удар как для Мартина, так и для нас как клуба. Но мы будем поддерживать его везде, где сможем. Нечто подобное когда-то случилось и с Шарлем Арангисом, и он также стал абсолютным лучшим игроком "Байера-04" после травмы", - сказал управляющий директор клуба Саймон Рольфес
Клуб сообщил, что нападающему в понедельник сделают операцию и он приступит к восстановлению.
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Мартин Террье сыграл в 20-ти матчах "Байера" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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