Бундеслига. 18-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Майнц 2:1

Голы: Холлербах 1, Сков 24 (п) – Амири 5 (п)

"Майнц" бесславно выступил в Берлине, не сумев совладать с отсутствием травмированного капитана Йонатана Буркардта и дисквалифицированного главного тренера Бо Хенриксена на скамье. И потерпел второе поражение в Бундеслиге кряду – столько же было за предыдущие 10 туров.

Разницу между "Майнцем" с и без Буркардта мы ясно увидели в прошлой кампании. "Карнавальники" при приличных перфомансах шли в зоне вылета в первом круге без своего лидера, и резко поднялись во втором. Высокие позиции этой кампании – смесь классной формы главного голеадора, надежной обороны и вклада кипера Центнера, который тащит больше всех в элите.

Центнер тащил и этим вечером. Достаточно вспомнить только двойной сейв после стандарта "Униона" с ударами Сьебатшо и Хаберера в упор. Отсутствие остроты спокойно можно списать на отсутствие лидера атаки и вынужденную игру первым номером, некомфортной этой команде. Но оправданию слабому выступлению в защите – нет.

Две ужасные индивидуальные ошибки да Кошты привели к двум пропущенным в стартовые 25 минут. На первой минуте ЦЗ подарил мяч Холлербаху у своих ворот, а через 20 минут потерял того же Холлербаха в собственной штрафной, после чего Кор сдуру еще и снес форварда хозяев, разворачивающегося в сторону от ворот.

Но многочисленные провалы были и в транзитах в защиту, в которых "Унион" выдал столько опасных контратак, сколько обычно выдает за матча 3-4. Невынужденные ошибки в центре поля наплодили огромное количество таких выпадов "Униона", и это не может не тревожить. Этим вечером "Майнц" допустил больше остроты у своих ворот, чем против "Байера", Дортмунда, "Баварии" и даже "Вольфсбурга", забившего им четырежды. Потому фиаско – абсолютно закономерное.

Унион: Шволов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Сков (Руссийон, 85), Кемляйн, Хаберер, Юранович (Скарке, 60) – Холлербах (Бенеш, 85), Шефер (Хедира, 72) – Сьебатшо (Триммель, 60)

Майнц: Центнер – Кор, Белль (Ляйтш, 76), да Кошта (Ханче-Ольсен, 61) – Мвене (Ферачниг, 85), Амири, Сано, Каси (Видмер, 61) – Ли Чжэ Сон, Небель – Зиб (Вайпер, 61)