Бундеслига. 18-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Аугсбург 0:2

Голы: Эссенде 5, 45+1

"Вердер" пережил крайне неприятную неделю, которая на бумаге обещала быть перспективной. Мидвик – всегда вызов для середняка с короткой лавкой. Но два домашних матча кряду были весомой компенсацией, тем более что на "Везерштадион" прибыли два представителя последней трети таблицы – "Хайденхайм" и "Аугсбург".

И одно очко в этих двух турах в очередной раз доказали, что "Вердер" – не домашняя команда. Тактически им намного лучше удается играть на пространстве, и игра вторым номером на чужой арене, гонящих их соперника вперед, – лучший сценарий из возможных. Отсюда и 5 из 7 побед в кампании в гостях.

Но конкретно на этом отрезке "Вердеру" категорически не везло. Грюлль, единственный игрок Оле Вернера, который расцветает на "Везерштадионе", посреди недели оформил второй дубль на домашней арене кряду. А "музыканты" трижды выходили вперед по ходу встречи с "Хайденхаймом". Но дебютант ЛК чудесным образом трижды восстанавливал паритет. Последний раз – на последних секундах игры.

Сегодня же абсолютно аномальную реализацию продемонстрировал форвард "Аугсбурга" Самюэль Эссенде. "Фуггеры" приехали в Бремен плотно обороняться у своих ворот, и в этом действительно преуспели. Но в атаке от гостей было что-то невероятное. Две контратаки за тайм, 2 удара. Каждый весом xG 0.04. И каждый конголезец конвертировал в гол.

Эссенде за 18 матчей в Бундеслиге остальным командам забил 2 мяче, "Вердеру" – 3. Удар в нижний угол из-под сопротивления с края штрафной – пожалуйста. Идеальный выстрел головой с 11 метров по уходящему мячу – без проблем. С таким Эссенде Бремену было не тягаться. Хотя хвалить надо и оборону "фуггеров". Две гостевые победы кряду, обе – сухие. И по делу сухие. Как итог – рывок в середину таблицы и +8 от зоны вылета.

Вердер: Цеттерер – Юнг, Фридль, Штарк (Малатини, 72) – Кен (Каборе, 72), Шмид, Стаге, Битенкур (Альверо, 64), Вайзер – Дукш (Нджинма, 71), Грюлль (Берк, 82)

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу (Бэнкс, 65), Матсима – Яннулис, Якич, Реджбечай, Кудоссу (Вольф, 87) – Клод-Морис (Йенсен, 77), Майер (Кемюр, 65) – Эссенде (Титц, 65)