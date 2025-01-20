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Бавария в ближайшее время планирует подписать новый контракт со своим ключевым защитником
Обсуждаются последние детали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" на этой неделе хочет согласовать окончательные детали по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что руководство "Баварии" проведет еще один раунд переговоров с игроком и его представителями, чтобы повторно обсудить формальные детали этого соглашения и утвердить официально статус его вступления.
Ранее появлялись слухи о том, что 24-летний канадец якобы согласился на переход в "Реал" на правах свободного агента.
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В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забив один гол и отдав три ассиста.
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