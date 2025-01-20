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Бавария в ближайшее время планирует подписать новый контракт со своим ключевым защитником

Германия

Обсуждаются последние детали

Бавария в ближайшее время планирует подписать новый контракт со своим ключевым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" на этой неделе хочет согласовать окончательные детали по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что руководство "Баварии" проведет еще один раунд переговоров с игроком и его представителями, чтобы повторно обсудить формальные детали этого соглашения и утвердить официально статус его вступления.

Ранее появлялись слухи о том, что 24-летний канадец якобы согласился на переход в "Реал" на правах свободного агента.

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В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забив один гол и отдав три ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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