Бавария в ближайшее время планирует подписать новый контракт со своим ключевым защитником

Мюнхенская "Бавария" на этой неделе хочет согласовать окончательные детали по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что руководство "Баварии" проведет еще один раунд переговоров с игроком и его представителями, чтобы повторно обсудить формальные детали этого соглашения и утвердить официально статус его вступления.

Ранее появлялись слухи о том, что 24-летний канадец якобы согласился на переход в "Реал" на правах свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забив один гол и отдав три ассиста.