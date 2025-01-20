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Будущее Нури Шахина в Боруссии Д все еще под знаком вопроса. Что известно на данный момент?

Германия

Немецкий журналист раскрыл детали

Будущее Нури Шахина в Боруссии Д все еще под знаком вопроса. Что известно на данный момент?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Нури Шахина в "Боруссии Дортмунд" все еще остается под огромным знаком вопроса.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, на этой неделе главного тренера дортмундской "Боруссии" Нури Шахина ждет решающий матч с "Болоньей" в Лиге чемпионов, по итогам которого будет принято решение относительно его будущего на посту менеджера "шмелей".

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В случае, если Нури Шахин будет вынужден уйти в отставку, Эрик тен Хаг будет считаться серьезным кандидатом на роль наставника дортмундцев. Одним из кандидатов на лето является Себастьян Генесс, который может покинуть "Штутгарт", если будет активирован пункт о выплате отступных в размере 7-8 миллионов евро.

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Напомним, что вчера спортивный директор "Боруссии Д" Ларс Рикен выразил полную поддержку Нури Шахину, несмотря на катастрофическую ситуацию в турнирной таблице Бундеслиги.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Эрик тен Хаг Себастьен Хенесс
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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