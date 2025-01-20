  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария снова попыталась подписать голкипера Кельна
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария снова попыталась подписать голкипера Кельна

Германия

Переговоры продолжаются

Бавария снова попыталась подписать голкипера Кельна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" снова попыталась приобрести вратаря "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Несмотря на то, что мюнхенский клуб улучшил свое первоначальное предложение (которое составляло 5 млн евро), "Кельн" все равно отклонил его. Руководство команды рассчитывает получить за своего воспитанника большую сумму, чем предлагает "Бавария".

Сейчас переговоры между всеми сторонами продолжаются.

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.

Читайте такжеДинамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января

По теме
yellow-arrow
Будущее Нури Шахина в Боруссии Д все еще под знаком вопроса. Что известно на данный момент?
yellow-arrow
Руководитель скаутского отдела Байера высказался о новом контракте Степанова
yellow-arrow
Украинец Байера прокомментировал продление контракта с клубом
Бавария (Мюнхен) Кельн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости