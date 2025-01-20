Бавария снова попыталась подписать голкипера Кельна

"Бавария" снова попыталась приобрести вратаря "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Несмотря на то, что мюнхенский клуб улучшил свое первоначальное предложение (которое составляло 5 млн евро), "Кельн" все равно отклонил его. Руководство команды рассчитывает получить за своего воспитанника большую сумму, чем предлагает "Бавария".

Сейчас переговоры между всеми сторонами продолжаются.

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.

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