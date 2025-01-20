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Бавария снова попыталась подписать голкипера Кельна
Переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" снова попыталась приобрести вратаря "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Несмотря на то, что мюнхенский клуб улучшил свое первоначальное предложение (которое составляло 5 млн евро), "Кельн" все равно отклонил его. Руководство команды рассчитывает получить за своего воспитанника большую сумму, чем предлагает "Бавария".
Сейчас переговоры между всеми сторонами продолжаются.
Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль.
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