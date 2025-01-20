Тренер Байера прокомментировал слухи о его возможном уходе в Реал

Наставник "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал слухи о его возможном переходе на должность главного тренера мадридского "Реала".

"Уже вопрос о "Реал Мадрид"?! (смеется) Время идет, а приверженность остается. Наша связь очень крепкая, это понятно, но сейчас я полностью сосредоточен на леверкузенском "Байере", это все, о чем я думаю.

У меня достаточно причин для беспокойства, но сейчас я не думаю об этом".