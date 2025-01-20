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Тренер Байера прокомментировал слухи о его возможном уходе в Реал
Сейчас я не думаю об этом (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал слухи о его возможном переходе на должность главного тренера мадридского "Реала".
"Уже вопрос о "Реал Мадрид"?! (смеется) Время идет, а приверженность остается. Наша связь очень крепкая, это понятно, но сейчас я полностью сосредоточен на леверкузенском "Байере", это все, о чем я думаю.
У меня достаточно причин для беспокойства, но сейчас я не думаю об этом".
Добавим, что Алонсо имеет с "Байером" контракт, который рассчитан до июня 2026 года.
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