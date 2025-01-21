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Немецкий топ-клуб хочет усилиться английским талантом
Футболист громко заявил о себе в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "РБ Лейпциг" стремится усилиться английским талантом "Саутгемптона".
Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "РБ Лейпциг" хочет подписать 18-летнего Тайлера Диблинга, который играет за "Саутгемптон". Немецкий клуб на данный момент готов заплатить 30 миллионов евро, однако атакующий хавбек может обойтись "красным быкам" значительно дороже.
Стоит заметить, что "Саутгемптон" потребует значительно больше денег, потому что за талантливым игроком выстроилась очередь из команд АПЛ, в частности конкретный интерес проявил "Тоттенхэм", а также другие европейские клубы. Его действующий контракт со "святыми" рассчитан до конца июня 2027 года.
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В этом сезоне Тайлер Диблинг принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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