Бавария приобрела 19-летнего хавбека Хоффенхайма

Полузащитник "Хоффенхайма" Том Бишоф стал игроком "Баварии".

К стану мюнхенского клуба 19-летний футболист присоединится этим летом на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2029 года.

Бишоф - воспитанник "Хоффенхайма". За основную команду "сине-белых" Том провел 53 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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