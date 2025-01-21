Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария приобрела 19-летнего хавбека Хоффенхайма
"Красная машина" забирает к себе молодое дарование
Bayern
Полузащитник "Хоффенхайма" Том Бишоф стал игроком "Баварии".
К стану мюнхенского клуба 19-летний футболист присоединится этим летом на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2029 года.
Бишоф - воспитанник "Хоффенхайма". За основную команду "сине-белых" Том провел 53 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Neuzugang für die Saison 2025/26: #FCBayern verpflichtet Tom Bischof. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) January 21, 2025
Alle Informationen: https://t.co/2zJnvppSpN
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера
- Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?
- Сикан в Трабзонспоре, дебютный гол Батагова, трансфер Полесья. Главные новости за 20 января
- Украинский нападающий определился со своим будущем в Байере
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000